Мехико, , 06:24 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике выросло на 2 075 и составило 49 219, сообщил замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель 17 мая в ходе брифинга.

Также за сутки в стране умерли 132 пациента от COVID-19. Всего зарегистрировано 5 177 летальных исходов при данном заболевании.

При этом в Мексике с начала эпидемии проведено 172 294 исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 мая в Мексике снимается запрет на работу ряда отраслей. Ограничения были введены ранее из-за опасности распространения коронавируса.

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