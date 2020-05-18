Южно-Сахалинск, , 06:53 — REGNUM Смертность на Сахалине преимущественно мужского пола. Умирают мужчины на островах, в основном, от травм, отравлений и прочих внешних причин, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе данных Росстата.

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В 2019 году на Сахалине и Курилах умерли 6126 человек. 27,3% от общего количества умерших — люди трудоспособного возраста. По отношению к 2018 году смертность в трудоспособном возрасте на островах несколько снизилась — на 0,9%.

В числе умерших в трудоспособном возрасте преобладают мужчины — их 78,4%, а женщин — 21,6%.

По причинам смерти в трудоспособном возрасте на первом месте стоит смерть от полученных травм, отравлений, прочих внешних причин. От несчастных случаев погибает в трудоспособном возрасте практически каждый третий мужчина на островах и каждая четвертая женщина.

Очень высока для небольшого населения Сахалинской области смертность от отравлений алкоголем, самоубийств, убийств. Смертельные случаи от травм, отравлений, несчастных случаев составляют 30,9% от всех причин смерти. На втором месте — болезни систем кровообращения — 18,3%, на третьем — от онкологии — 14%.

На четвертом месте смертность от болезней органов пищеварения — 15,2% смертей в трудоспособном возрасте, на пятом — органов дыхания — 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, Росстат зафиксировал сокращение населения в Приморском крае в марте 2020 года. Там, по данным ведомства, также, как и на Сахалине, умирает больше мужчин, чем женщин.