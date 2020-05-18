Новосибирск, , 06:16 — REGNUM В Новосибирской области с сегодняшнего дня, 18 мая, запущены перевозки пассажиров по дачным автобусным маршрутам. Также открылась и пассажирская навигация в сообщении «Речной вокзал — Седова Заимка». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Уточняется, что в связи с эпидемиологической ситуацией, открытие дачных автобусных маршрутов и навигации в 2020 году состоялось позже.

«В регионе всё ещё действует комплекс ограничительных мер по противодействию распространения коронавируса, но дачные маршруты и навигацию необходимо открыть в связи с тем, что у жителей региона есть в этом острая необходимость, — прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский. — Однако в целях сохранения своего здоровья просим жителей следовать на дачи в выходные дни на личном транспорте, а на общественном — в рабочие дни с обязательным соблюдением масочного режима на протяжении всей поездки».

Автобусы по дачным маршрутам будут ходить с понедельника по четверг.