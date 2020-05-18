Канберра, , 06:03 — REGNUM 12 заведений общественного питания Макдоналдс закрылись в австралийском штате Виктория после того, как у одного из доставщиков был выявлен коронавирус нового типа, сообщил представитель компании.

«В целях предосторожности мы приняли решение закрыть и осуществить глубокую очистку 12 ресторанов в штате Виктория после того, как у водителя грузовика был выявлен COVID-19», — заявил представитель Макдоналдс в Австралии.

Также всех работников, которые контактировали с зараженным, отправили на 14-дневный карантин. При этом отмечается, что одно из заведений этой американской сети общепитов уже было закрыто на прошлой неделе после того, как в нем была выявлена вспышка заболевания.