Улан-Удэ, , 06:00 — REGNUM В Бурятии завершили строительство многофункционального медицинского центра Минобороны для лечения пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, глава региона Алексей Цыденов с начальником госпиталя полковником Заурбеком Алборовым доложили об этом по видеосвязи президенту России Владимиру Путину.

Центр в Улан-Удэ является одним из 16 подобных учреждений в России и рассчитан на приём 60 пациентов. Последние будут размещаться в изолированных боксах. Также здесь есть бокс интенсивной терапии, помещения приёмной группы, лечебно-диагностической группы и так далее.

Объект был построен, как отмечается, в рекордно короткие сроки — за 49 дней.

«Безусловно, сегодня это самый современный центр в республике со всем необходимым оборудованием. Имея такой центр «за спиной», конечно, гораздо спокойнее. Медицинский центр будет работать не только для нужд Министерства обороны, но также и для гражданского населения», — отметил глава.

Добавим, что к настоящему времени количество подтверждённых случаев коронавируса в республике достигло 973. Как сообщало ИА REGNUM, из них в стационарах проходят лечение 421 пациент.

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