Якутск, , 06:10 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске подтверждено 33 новых случая заражения, в Мирном — шесть, два — в Алдане.

Девять пациентов выписаны из больниц, всего выздоровели 274 человека.

На 18 мая в Якутии официально зарегистрировано 869 случаев заражения коронавирусом, пять смертей.

Пять человек — в инфекционной больнице Якутска в тяжелом состоянии. 156 человек в Якутске переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на вечер 17 мая зарегистрировано 828 случаев заражения коронавирусной инфекции.