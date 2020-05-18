Якутск, 18 мая 2020, 06:10 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
Читайте также: С надеждой на лучшее: коронавирус в России — все новости
В Якутске подтверждено 33 новых случая заражения, в Мирном — шесть, два — в Алдане.
Девять пациентов выписаны из больниц, всего выздоровели 274 человека.
На 18 мая в Якутии официально зарегистрировано 869 случаев заражения коронавирусом, пять смертей.
Пять человек — в инфекционной больнице Якутска в тяжелом состоянии. 156 человек в Якутске переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на вечер 17 мая зарегистрировано 828 случаев заражения коронавирусной инфекции.