Горно-Алтайск, , 05:23 — REGNUM В Республике Алтай количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 79. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен один новый случай у жителя Майминского района.

Как отмечается, 45-летний мужчина ранее контактировал с заражёнными жителями Горно-Алтайска.

«С учётом этого на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 79 случаев заболевания… По данным на 17 мая, 34 человека выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений», — отметили в штабе.

Кроме того, под наблюдением медиков на карантине остаются 456 человек.

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