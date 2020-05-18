Магадан, Магаданская область, , 05:23 — REGNUM За минувшие сутки в Магаданской области выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего на 18 мая на Колыме зарегистрировано 197 носителей SARS-CoV-2, обработано 10 459 тестов.

Выписано с выздоровлением — 109 человек, умерли — три пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье выявлен 71 носитель коронавирусной инфекции. Регион занимает 58 место в России по динамике распространения коронавируса.