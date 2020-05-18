Ухань, Китай, , 05:18 — REGNUM В центральной китайской провинции Хубэй не выявлено новых случаев заболевания COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, в регионе на данный момент имеется шесть пациентов с COVID-19, которые получают лечение в госпиталях провинции. Все они — в столице региона городе Ухане, включая одного в тяжелом и одного в критическом состоянии.

Кроме того, в регионе подтверждено 14 новых бессимптомных случаев течении инфекции, в то время как 77 таких пациентов было попущено из-под карантина. Общее число находящихся под медицинским наблюдением составило 337 человек.

Отметим, что в Хубэе за все время эпидемии было выявлено 68 134 случая заболевания COVID-19, включая 50 339 случаев в Ухане. Всего в провинции скончалось 4512 человек от инфекции, включая 3869 в Ухане.