Гонконг, Китай, , 05:14 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР в специальном административном районе (САР) Гонконг подтверждено в общей сложности 1055 заболевших опасной инфекцией, из которых 1024 выздоровели и выписаны из больниц и четверо скончались.

В САР Макао подтверждено 45 заболевших, из которых 44 уже покинули госпитали и один продолжает оставаться на лечении. На Тайване зафиксировано 440 заболевших, включая семерых погибших и 395 выписанных из больниц острова.

Как сообщало ИА REGNUM, на материковой части Китая подтверждено в общей сложности 82 954 случая заболевания COVID-19, из которых 78 238 уже выписаны из больниц, 4634 скончались и 82 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны.