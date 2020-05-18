Улан-Удэ, , 05:13 — REGNUM В Бурятии за сутки выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев достигло 973.

То есть коронавирус выявлен у каждого тысячного местного жителя, учитывая, что население республики составляет 972 тыс. человек.

В числе 25 новых случаев семь выявлены у людей, прибывших из других регионов. Двое входили в число контактных в Баунтовском районе, четверо — в Кижингинском районе, у троих были симптомы ОРВИ. Остальные входили в число контактных лиц.

В стационарах проходят лечение 421 пациент, 17 из них находятся в реанимации, трое — на аппарате искусственной вентиляции лёгких. На амбулаторном лечении остаются 185 заражённых. 361 человек к настоящему времени выписаны из больниц с выздоровлением.

Добавим, что одна пациентка, ранее выписанная после получения двух отрицательных результатов на коронавирус, вновь была госпитализирована с COVID-19. Как сообщало ИА REGNUM, власти республики это особенностью рецидивирующего течения болезни.

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