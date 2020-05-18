Чанчунь, Китай, , 05:08 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлено два новых случая COVID-19, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения, все два новых случая являются внутренними. Они выявлены в городе Гирин, где ранее был подтвержден кластерный случай инфицирования COVID-19.

Ни одного нового бессимптомного случая течения заражения в регионе выявлено не было. Еще три человека с отсутствием по-прежнему находятся под медицинским наблюдением в регионе.

Всего в провинции зафиксировано 127 локальных случаев передачи вируса, включая два смертельных. Еще 103 человека были выписаны из больниц по выздоровлению. По-прежнему 22 человека продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Все — в городе Гирин.