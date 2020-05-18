Пекин, , 05:03 — REGNUM На материковой части Китая за сутки выявлено четыре новых «импортных» случая заболевания COVID-19, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Таким образом, общее число прибывших из-за рубежа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Китае достигло 1704 человек, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Все четыре таких новых случая выявлены во Внутренней Монголии на севере Китая, сообщили в комиссии, еще один «импортный» случай подозрения зафиксирован в Шанхае.

Из общего числа, 1659 «импортных» пациентов было выписано из больниц по выздоровлению, еще 45 человек продолжают получать медицинскую помощь. Два — в тяжелом состоянии. Смертей нет.