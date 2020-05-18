Владивосток, , 05:11 — REGNUM За минувшие сутки в Приморском крае выявлен 71 носитель коронавирусной инфекции. Регион занимает 58-е место в России по динамике распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Всего на утро 18 мая зафиксировано 1339 случаев заражения SARS-CoV-2.

«Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,3 при нормативе до единицы. По этому показателю Приморский край занимает 58-е место из 85 регионов России. Больше всего заболевших даёт Находка — 25%», — сказала руководитель краевого Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Губернатор Олег Кожемяко акцентировал, что нужно усилить работу административных комиссий в городах, где отмечается ежедневный рост заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае число заражений коронавирусом выросло до 1223, количество смертей — девять.