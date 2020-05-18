Пекин, , 04:54 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено семь новых случаев COVID-19, сообщает 18 мая агентство Синьхуа.

Три случая являются внутренними. Из них два подтверждены в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая и один — в Шанхае, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Смертей от опасной инфекции за сутки выявлено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, число тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции нового типа в Пекине снизилось до нуля. Провинция Цзилинь при этом, в последние недели рискует превратиться в новый эпицентр инфекции в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пекине не осталось тяжелых случаев COVID-19