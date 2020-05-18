Пекин, , 04:50 — REGNUM Число тяжелых случаев заболевания COVID-19 в Пекине упало до нуля, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

По данным Муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, общее число госпитализированных с COVID-19 в городе упало до шести человек. Как отметил глава комиссии Лэй Хайчао во время очередной пресс-конференции, в общей сложности 593 случая заболевших опасной инфекцией было вылечено в Пекине за все время эпидемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Пекина постепенно будут снимать меры изоляции домов престарелых китайской столицы, которые были наглухо закрыты с 27 января из-за эпидемии нового коронавируса.