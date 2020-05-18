Киев, , 04:30 — REGNUM В пределах Украины следует учредить новое государство и назвать его Русью. Такие мысли украинского адвоката Андрея Федура посетили в связи с осознанием необходимости вырваться из адского круга, по которому идет его страна. Соответствующий материал юрист опубликовал на своей странице в Facebook под названием «Бесконечный бал сатаны».

Президента Украины Владимира Зеленского юрист называет «ребенком почти непорочного политического зачатия», и вспоминает его желание «изменить все, даже место своего дворца».

«Но посетив бал Сатаны, — использует Федура аналогии со знаменитым романом Михаила Булгакова, — он не нашел ничего лучше, чем музей Ленина, тот сегодня назван «Украинский дом». Но какая-то высшая сила его Ленину не отпустила».

По мнению, адвоката, Зеленский вынужден будет продолжать идти по «этому адскому кругу» или должен будет его разорвать.

В связи с этим Федура отмечает правоту тех, кто говорит о намерении воссоздания настоящего украинского государства с именем Русь.

Напомним, ранее посол Украины в США Юрий Щербак заявлял о том, что Москва украла принадлежащее Киеву название «Русь», сделав из него «Россию». В июле 2019 года помощник президента Владимира Зеленского Никита Порутаев предложил переименовать «российску мову» в «руську», а вместо «Россия» на картах писать «Московия».

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