Пекин, , 04:29 — REGNUM Власти Китая призвали бизнесменов проявлять большую эпидемиологическую бдительность и контроль во время деловых поездок в связи с тем, что риск распространения коронавируса все еще велик, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Те, кто планируются совершить поездки деловых целях должны прежде всего узнать, не было ли новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в месте назначения, сообщил исследователь Китайского центра контроля и профилактики инфекционных заболеваний Фэн Лучжао во время пресс-конференции в Пекине.

Бизнесмены должны носить лицевые маски и постоянно дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию и стараться не употреблять пищу в общественном транспорте вроде самолетов или поездов.

Кроме того, им лучше искать более высококлассные отели для проживания и питаться отдельно, используя одноразовые палочки и ложки для минимизации риска инфицирования. Те же, у кого проявились симптомы вроде жара, усталости и сухого кашля, должны носить лицевые маски и обратиться за помощью в ближайшем госпитале как можно раньше.