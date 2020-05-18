Биробиджан, 18 мая 2020, 04:33 — REGNUM Количество заражений коронавирусом в Еврейской АО достигло 230 случаев с начала наблюдений, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.
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По состоянию на воскресенье, 17 мая, выявлено 5 новых случаев заражения.
Вылечены в области 66 пациентов. Скончался один человек.
Как сообщало ИА REGNUM, общее число заражений коронавирусом в Хабаровском крае достигло 1223, на Камчатке — 477, в Амурской области — 222.