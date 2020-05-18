Пекин, , 04:22 — REGNUM Национальная иммиграционная администрация Китая направила 77 офицеров полиции преподавать детям в начальных школах нищих деревень в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Офицеры иммиграционных служб по всей стране проведут семестр в 37 школах Саньцзян-Дунского автономного уезда, преподавая английский язык и физкультуру, сообщили в администрации.

Администрация потратила более 15 млн юаней (около $2,12 млн) на создание образовательной инфраструктуры в уезде после того, как принялась за борьбу с бедностью в регионе в 2019 году.

Она помогла более 1300 учащимся из бедных семей и направила пожертвования 13 тыс. учеников для того, чтобы оградить их от холода в зимнее время, сообщили власти региона.