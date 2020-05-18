Пекин, , 04:15 — REGNUM Органы общественной безопасности по всему Китаю завели и расследовали почти 159 тыс. дел об экономических преступлениях в 2019 года, сообщает 17 мая агентство Синьхуа.

Благодаря их действиям было компенсировано более 100 млн юаней (около $14 млрд) экономических потер из-за экономических преступлений, сообщили в Министерстве общественной безопасности КНР.

За последние годы в Китае резко подскочило количество совершаемых экономических преступлений с применением новых методов. Поэтому, власти Китая усилили борьбу с подобного рода преступлениями вроде незаконного сбора средств, а также ухода от налогов. Кроме того, идет постоянная охота за беглыми экономическими преступниками.