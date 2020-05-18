Вашингтон, , 04:03 — REGNUM Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом нового типа в США значительно снизилось, заявил американский лидер Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Количество случаев заражения коронавирусом сильно снижается в США, с небольшими исключениями. Без сомнения, очень хорошие новости», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, в США к 18 мая было подтверждено 1 467 884 случаев заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в Соединенных Штатах стали 88 754 человека.

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