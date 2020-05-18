Пекин, , 04:03 — REGNUM Центральный банк Китая выпустит набор памятных монет с отображением знаменательных элементов китайской культуры, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Набор буде включать шесть монет: две золотые, три серебряные и одну из золотосеребряного биметалла. Монеты будут являться законным платежным средством, сообщили в Народном банке Китая.

Китайские иероглифы «Цзясян», что означает «благоприятность» будут красоваться на лицевой стороне монет, в то время как оборотные стороны будут украшены традиционными китайскими орнаментами и изображениями вроде журавлей, лилий и золотых рыбок, которые являются символами благоприятствования и удачи.

Круглая золотая монета будет иметь 20 мм в диаметре при весе пять граммов чистого золота. Ее номинальная стоимость составит 80 юаней ($11,28). Из серебряных монет одна будет 60 мм, а другая 40 мм в диаметре номиналом 30 и 20 юаней соответственно. Их будет выпущено 10 тыс. и 20 тыс. штук соответственно.

Из монет в форме сердца в наборе одна будет содержать 3 грамма чистого золота номиналом 50 юаней, в то время как другие содержать 3 — граммов серебра номиналом 10 юаней, сообщили в центральном банке.

Биметаллическая монета будет иметь 30 мм в диаметре и содержать 8 граммов чистого золота и 4 грамма серебра. Их будет выпущено 5000 единиц. Набор будет доступен для покупки начиная с 20 мая.