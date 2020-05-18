Кито, , 03:49 — REGNUM Всем прибывающим на территорию Эквадора с 21 мая необходимо предоставить справку об отсутствии заражения коронавирусом нового типа, заявила глава эквадорского МИД Мария Паула Ромо на своей странице в Twitter.

«Для поездки в Эквадор обязательным будет проведение максимум за 72 часа до посадки ПЦР-теста, подтверждающего, что у пассажира отрицательный результат», — заявила она.

По словам министра, прибывающих в Эквадор также будут проверять на наличие коронавирусной инфекции. Ромо добавила, что эти ограничительные меры введены после случая, когда два человека прилетели в страну из американского Нью-Йорка, зная о наличии у них коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая власти Эквадора продлили режим чрезвычайной ситуации в стране в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа еще на месяц.

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