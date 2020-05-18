Петропавловск-Камчатский, , 03:46 — REGNUM Второй по счету пациент с коронавирусом скончался на Камчатке. Женщине на следующей день должен был исполниться 81 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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По состоянию на 17 мая 2020 года в Камчатском крае выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число с начала наблюдений достигло 477.

Вылечены 125 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке рост заражений коронавирусом связывают с массовым прибытием вахтовых рабочих на стройки и на путину.