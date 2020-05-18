Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Почему одни переболевшие COVID-19 пациенты получают выраженный стойки иммунитет, а другие практически не получают его вообще, рассказала на своем youtube-канале профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Вирусолог напомнила о трех стадиях течения новой коронавирусной инфекции у человека. Первая — стадия, на которой идет активное размножение вируса внутри организма хозяина, но отсутствуют симптомы заболевания. На этой стадии человек уже способен быть распространителем инфекции.

«Примерно 40% людей получили вирус от носителя в бессимптомной стадии», — отмечает Баранова, подчеркивая, что у многих людей вирус так и не переходит на вторую стадию.

Вторая стадия сопровождается симптомами, например кашлем и температурой. Иногда болезнь переходит в третью тяжелую стадию, сопровождающуюся одышкой, цитокиновым штормом (потенциально летальная реакция иммунной системы организма, приводящая к разложению тканей) и расстройством каогуляции (повышением свертываемости крови).

На первой стадии организм подавляет размножения вирусов с помощью интерфероновой системы, на этой стадии организм уже распознает вирус, но еще не вырабатывает антитела. С середины второй стадии заболевания организм включает в борьбу с вирусом выработанные антитела.

Комментируя новые исследования китайских ученых, Баранова отметила, что у 7−8% переболевших пациентов второй и третьей стадии не было обнаружено антител. «Это значит, что они избавились от вируса путем собственного интерферонового ответа. У этих людей нет антител, а значит, нет иммунитета», — поясняет ученый.

У части иммунитет вырабатывается очень слабый и не сможет помочь при повторном заражении. И только у примерно 15% больных вырабатывается стойкий выраженный иммунитет, причем сила иммунитета положительно коррелирует с возрастом и тяжестью заболевания.

Количество антител снижается с течением времени, что также ослабляет иммунитет, следует из наблюдений китайских ученых.