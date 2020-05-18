Бразилиа, , 02:26 — REGNUM 241 080 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано на территории Бразилии, 17 мая сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в стране выявлено 7 938 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2 и 485 летальных исходов при COVID-19. Всего в стране от данного заболевания скончалось 16 118 пациентов. Еще 94 122 человека выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Бразилии министр здравоохранения страны Нелсон Тейш подал в отставку.

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