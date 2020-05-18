Вашингтон, 18 мая 2020, 02:16 — REGNUM В настоящее время существуют несколько штаммов нового коронавируса с разной агрессивностью и разной способностью к заражению человеческого организма. О последствиях высокой изменчивости SARS-CoV-2 профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала на своем youtube-канале.
Вирусы с менее интенсивным типом размножения атаковали Азию и перешли на западное побережье США, в то время как его более «злой» вариант распространился по Европе и восточному побережью США.
Сам факт такой быстрой мутации вируса Баранова оценивает положительно: «То, что у нас идет эволюция штаммов — это вообще хороший признак, потому что эволюция пары «паразит — хозяин» всегда идет в сторону снижения агрессивности паразита».
Подтверждением этого служит обнаружение еще одного штамма SARS-CoV-2 среди заболевших в Южной Корее. В южнокорейском варианте вирус утратил опасный участок РНК, отвечающий за проникновение в клетку организма-хозяина. Именно этот участок, нетипичный для коронавирусов и обнаруженный впервые у SARS-CoV-2, отвечает за тяжелое течение заболевания у человека.
«Вирусы с утраченным сайтом уже далеко не так опасны, как тот оригинальный вирус, который напал на нас три месяца назад», — обнадежила ученый.