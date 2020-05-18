Москва, , 01:26 — REGNUM В Москве умерла известный театральный художник Татьяна Сельвинская, ей было 92 года, сообщили 17 мая в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ).

«С глубокой печалью в Российской академии художеств узнали о кончине заслуженного деятеля искусств РСФСР», — говорится в сообщении.

В связи с кончиной Сельвинской в академии выразили слова соболезнования её родным, друзьям и коллегам.

Татьяна Сельвинская родилась 2 ноября 1927 года. Она провела детство в Доме писателей в Лаврушинском переулке и в Писательском городке Переделкино в окружении многих советских писателей.

С 11 лет она училась у художника Роберта Фалька, позднее её учителями были советский живописец Александр Тышлер и художник театра Михаил Курилко. В 1953 году окончила Московский государственный художественный институт им. Сурикова.