Абуджа, , 01:17 — REGNUM Самолет британской авиакомпании Flair Aviation вместе экипажем был задержан в Нигерии в связи с нарушениями условий полета, 17 мая сообщает газета Vanguard со ссылкой на нигерийские авиавласти.

По данным властей Нигерии, в данном случае был нарушен запрет на осуществление коммерческих авиарейсов, который действует в республике из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа. При этом авиакомпания имеет разрешение выполнять полеты только для гуманитарных целей.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на автоперевозки в Нигерии был объявлен 23 марта.

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