Грозный, , 00:54 — REGNUM Не работающий с начала мая общественный транспорт Чеченской Республики приступит к перевозке пассажиров с 18 мая, в Instagram сообщает министр транспорта и связи Рамзан Черхигов.

«С завтрашнего дня, 18 мая 2020 года, начнет работу общественный транспорт в Чеченской Республике, — говорится в сообщении чиновника. — Это будет касаться как городских, так и пригородных маршрутов».

В обслуживании пассажирам может быть отказано, если они попытаются проникнуть в салон без маски, пропуска или рабочего удостоверения. По словам Черхигова, все автомобили проходят ежедневную санитарную обработку.

Напомним, в Чечне выявлено 943 случая заражения COVID-19, девять случаев оказались летальными.