Любляна, , 00:39 — REGNUM Режим 14-дневного карантина, который обязаны проходить все въезжающие в Словению лица, ослаблен для ряда категорий иностранцев, 17 мая сообщается на сайте словенского правительства.

Так, теперь от прохождения карантина освобождаются командированные лица, сотрудники транспортных организаций и все те, кто проезжает через территорию страны транзитом в течение суток.

Также отмечается, что будет пополняться и список государств, гражданам которых разрешен въезд в Словению.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая власти Словении объявили о прекращении эпидемии коронавирусной инфекции в республике.

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