Грозный, , 00:14 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской больницы, которые рискнули пожаловаться на нехватку медицинских масок, противочумных костюмов, а также других средств индивидуальной защиты. Соответствующее заявление Кадыров сделал на заседании правительства Чечни, сообщает ЧГТРК «Грозный».

Кадыров заявил, что в Чечне всего хватает: и масок, и необходимого оборудования. А те кто говорит, что не хватает — это провокаторы.

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — сказал Кадыров.

Также главы подчеркнул, что у Чечни есть столько средств индивидуальной защиты и медикаментов, что она может помогать соседним регионам.

Кроме того, Кадыров продемонстрировал, как распространяются недостоверные слухи и фейки. Он дал послушать аудиозапись, на которой сообщается якобы о смерти женщины-врача в Гудермесе, а затем представил заявление ее сына, который говорит о том, что его мать жива.

«Врач должна снимать панику, успокоить, Если даже умирают, надо по-другому преподнести. Эй, люди, вам не стыдно? Оставьте, не распространяйте слухи!» — заявил Рамзан Кадыров.