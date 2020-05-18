Москва, , 00:07 — REGNUM Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени ГамалеиВиктор Зуев рассказал, кто в первую очередь должен быть вакцинирован он нового коронавируса SARS-CoV2. Об этом он заявил в интервью радиостанции НСН.

Зуев напомнил, что вакцина нужна для создания устойчивого иммунитета у человека. В первую очередь вакцина нужна тем, кто находится в группе риска. Это те, кто по долгу службы контактирует с большим количеством людей.

«Кассиры, например билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси», — сказал Зуев.

Он считает, что остальным, в общем-то, и не обязательно делать вакцины сразу.

А вот после того, как основная группа риска будет вакцинирована, можно будет расширять вакцинирование на всех остальных.

В целом, Зуев уверен, что в будущем прививки от коронавируса будут ставить также, как сейчас ставят прививки от гриппа.

Кроме того, он высказал мнение, что коронавирус SARS-CoV2 так или иначе будет атакоать человечество дважды в год, когда по климатическим причинам иммунитет наиболее ослаблен. Это поздняя осень и ранняя весна.