Петрозаводск, , 23:49 — REGNUM В Карелии за сутки выявлены десять новых случаев COVID-19. Об этом 17 августа сообщила официальная группа в соцсетях оперативного штаба правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

Сообщается, что девять случаев зарегистрированы в Петрозаводске и один в поселке Надвоицы Сегежского района.

Уточняется, что восемь заболевших ранее контактировали с родственниками, у которых также был выявлен COVID-19, еще один — вернулся из Москвы, где работал вахтовым методом. Источник заболевания еще одного пациента пока не выяснен.