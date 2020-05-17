Могадишо, , 23:32 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Сомали и Джибути на 17 мая превысило 1400 в каждой из двух соседних африканских стран, передает CGTN.

По официальной информации, число случаев COVID-19 в Сомали за сутки увеличилось на 64 до 1421. В Джибути число случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 70 до 1401.

При этом от COVID-19 в Джибути с начала вспышки погибли всего четыре человека, в Сомали число жертв уже составляет 56 человек.

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