Каир, , 23:24 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило в Египте 12 тыс, сообщает 17 мая РИА Новости со ссылкой на официального представителя минздрава страны Халеда Мугахеда.

По его словам, впервые суточное число заразившихся превысило 500 человек.

Он уточнил, что за сутки выявлено 510 новых случаев заражения, а 18 пациентов умерли от COVID-19.

Общее число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Египте составляет на сегодняшний день 12 229.

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