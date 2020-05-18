Приштина, , 01:44 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово в ночь с 17 на 18 мая сообщил, что за последние сутки в результате обследования 202 образцов в крае было выявлено 7 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 23 пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из 985 пациентов, у которых было выявлен коронавирус, 735 уже здоровы, 29 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19.

Правительство самопровозглашенной республики анонсировало вступление в силу нового пакета по смягчению мер по ограничению коронавируса в понедельник 18 мая. Возобновится работа общественного транспорта, будут открыты парикмахерские и стоматологические клиники, музеи и галереи искусств.

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