Рига, , 23:08 — REGNUM Покончить с негативным отношением к гомосексуалистам всех мастей призвал 17 мая своих соотечественников министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Facebook.

«Сегодня международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией. Нам тоже необходимо работать над развитием общества, создать отвечающее правовое регулирование и искоренить нетерпимость», — написал глава МИД Латвии.

Каким именно образом и насколько сильно связаны гомосексуализм и внешняя политика Латвии, Эдгар Ринкевич уточнять не стал.

Напомним, ранее в Латвии был проведен опрос о референдуме по вопросу легализации однополых браков. В результате по столь важному для прибалтийской державы вопросу 49% граждан ответили, что такой референдум не нужен, 32% респондентов согласились на такой опрос, а 19% предпочли не размышлять над таким вопросом вообще.

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