Канзас-Сити, США, , 23:06 — REGNUM Американский зоопарк вКанзас-Сити (США, штат Миссури) решили устроить пингвинам экскурсию в Музей искусств Нельсона-Аткинса. Об этом сообщают американские СМИ.

Работники зоопарка пришли к выводу, что в условиях пандемии пингвины, в отсутствии посетителей, стали впадать в депрессию. В итоге работники зоопарка в Канзас-Сити решили повторить необычный эксперимент своих коллег из Чикагского аквариума и устроили экскурсию для пингвинов в музей. Пингвинов повели в Музей искусств Нельсона-Аткинса.

В итоге семейство перуанских пингвинов с большим интересов прошлось по основным залам и выставкам музея. Сопровождавшие их работники зоопарка отметили, что больше всего культурных птиц заинтересовали работы итальянского художника Караваджо.

Глава музея Хулиан Зугазагоития даже пошутил:

«Я знаю испанский язык, поэтому мы смогли обсудить историю искусств с ними», — сказал он, намекая на перуанское происхождение пингвинов (один из основных языков в Перу — испанский).