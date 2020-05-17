Брюссель, , 22:56 — REGNUM Медицинские работники одной из ведущих в Бельгии больниц — «Сен-Пьер» — организовали «коридор презрения и позора» главе правительства Бельгии Софи Вильмес, которая решила посетить данную больницу, чтобы морально поддержать ее персонал. Данный инцидент был показан телеканалом RTBF.

На кадрах видно, как врачи и медицинские сестры выстроились по обе стороны асфальтовой дорожки, ведущей к больнице. По мере движения кортежа премьер-министра врачи и медсестры разворачивались к машинам спиной, чтобы продемонстрировать свое негодование тем, как власти Бельгии относятся к системе здравоохранения в условиях пандемии коронавируса.

В акции приняли участие порядка 120 врачей, медсестер, работников системы скорой помощи. Медики настаивают на выплатах финансовых компенсаций или повышении зарплат за прошедшие месяцы пандемии.

Кроме того, сотрудники больницы «Сен-Пьер», как и врачи по всей Бельгии. с негодованием отнеслись к распоряжению правительства об обязательном выходе медицинского персонала на сверхсрочную работу, если в этом есть необходимость. Бельгийские врачи указывают, что и так постоянно работают сверхурочно и любые принудительные меры у врачей вызывают острове отторжение.