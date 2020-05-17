Москва, , 22:45 — REGNUM Ещё 77 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом 17 мая сообщает городской оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Скончались 77 пациентов с диагнозом «пневмония"и положительным результатом тестирования на заражение коронавирусной инфекцией.

Таким образом, общее количество случаев летального исхода среди пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией в Москве составило 1580 человек.

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции предупреждает об обязательном ношении защитных масок и перчаток в городе Москве и об опасности самолечения при любых симптомах ОРВИ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 74 случаях смерти среди пациентов с выявленным заражением коронавирусом в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве за сутки умерли 74 пациента с COVID-19