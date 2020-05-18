Приштина, , 01:44 — REGNUM В международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией 17 мая на здании правительства Косово был вывешен радужный флаг.

Как сообщает албанское новостное агенсттво Telegrafi, на проведении акции настояли представители ЛГБТ-сообщества, которые в этом году из-за пандемии коронавируса были лишены возможности прошествовать перед жителями родных городов на гей-параде.

Правительство Косово изначально одобрило данную акцию, однако через два дня отменило свое решение, а затем под давлением общественности вновь вернулось к первоначальному решению. Колебания руководства края можно понять, ведь мусульмане составляют свыше 95% населения. Среди депутатов парламента Косово присутствуют ярко выраженные мусульманки, выступающие против дискриминации женщин, носящих паранжу. Прошедшие в прошлом году гей-парады сопровождались протестами населения.

Стоит отметить тот примечательный факт, что Дональд Трамп как будто в насмешку назначил своим специальным представителем по диалогу между Косово и Сербией открытого гомосексуала Ричарда Гренелла.

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