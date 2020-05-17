Фритаун, , 22:42 — REGNUM Минздрав Сьерра-Леоне подтвердил 43 новых случая COVID-19, общее число случаев заболевания составило 505 с начала вспышки в африканской стране, 17 мая передает CGTN.

Число смертей от COVID-19 в Сьерра-Леоне осталось на прежнем уровне и составляет 32. Число выздоровевших от COVID-19 — 141.

Отметим, во всей Африке подтверждены уже около 82 000 случаев COVID-19, умерли от заболевания более 2700 человек.

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