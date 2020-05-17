Вашингтон, , 22:34 — REGNUM Крупная афера с пособиями по безработице выявлена в США, пишет 17 мая The New York Times.

По данным американской Секретной службы, группа мошенников незаконно присвоила пособия по безработице на сумму в несколько сот миллионов долларов.

Мошенники, по версии спецслужб, составляли фальсифицированные обращения для оформления пособий — якобы от лица тех, кто потерял работу.

На самом деле обращения подавались мошенниками от лица работающих. Все их персональные данные были добыты хакерами. Банковские счета же для перевода денег были указаны нужные мошенникам.

Чиновники «проморгали» эту схему из-за сильной загруженности, вызванной экономическим кризисом. В итоге пособия в большой количестве получили мошенники.

Схема вскрылась тогда, когда люди, не запрашивавшие пособий по безработице, стали получать уведомление по почте о начислении денег. Эта ситуация затронула несколько штатов.

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