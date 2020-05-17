Париж, , 22:30 — REGNUM Число пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии французских больниц за сутки снизилось с 2132 до 2087 человек, 17 мая сообщает Agence France-Presse.

По официальной информации, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией в больницах Франции также снизилось, с 19 432 до 19 361 человек.

Подтвержденное число смертей от COVID-19 во Франции с начала эпидемии составляет 28 108, за прошедшие 24 часа умерли 483 пациента.

Читайте также: Число погибших от COVID-19 во Франции превысило 28000