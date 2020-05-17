Кампала, , 22:23 — REGNUM Власти Уганды провели массовое тестирование на коронавирус среди водителей грузовиков и выявили 43 носителей коронавирусной инфекции, 17 мая сообщает портал All Africa.

По сообщению медицинских чиновников Уганды, 15 мая на пограничных пунктах Мутукула, Малаба и Элегу были проведены 1838 тестов на SARS-CoV-2, результаты тестов стали известны через два дня.

Сообщается, что общее число водителей грузовиков с COVID-19 с начала проверок составило 143. В числе выявленных носителей коронавируса — водители как из самой Уганды, так и из Танзании, Кении, Бурунди и Эритреи.

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