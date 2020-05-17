Париж, , 22:07 — REGNUM Во Франции за сутки от COVID-19 умерли 483 человека, общее число смертей от заболевания с начала эпидемии достигло 28 108, 17 мая сообщает Agence France-Presse.

Подтвержденное число случаев коронавирусной инфекции во Франции с начала заболевания составляет 179 693.

Во Франции продолжается постепенное смягчение карантинного режима. При этом в стране снижается суточное число случаев и смертей от COVID-19, а также пациентов в отделениях интенсивной терапии.

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