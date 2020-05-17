Таллин, , 21:43 — REGNUM Запрет на полёты в страны с высокой заболеваемостью COVID-19 ввело правительство Эстонии. Об этом 17 мая сообщает портал ERR.

Распоряжение о запретах на полёты подписал министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас, оно вступает в силу с 18 мая. С этого дня будут запрещены полёты в Бельгию, Великобританию, Данию, Турцию, Швецию, а также в Россию и Белоруссию. Ограничения будут действовать до 7 июня включительно, после чего будет принято решение об их продлении либо отмене.

Уточняется, что ограничения могут быть применены к авиакомпаниям, совершающим авиаперелёты из Таллина в страны, где уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией составляет более 25 человек на 100 тыс. жителей страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене с 18 мая режима ЧП в Эстонии, введённого в связи с угрозой распространения коронавируса.

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