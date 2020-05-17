Лондон, , 20:44 — REGNUM Низкое суточное число случаев COVID-19 в Великобритании может быть технической ошибкой, 17 мая сообщает агентство Reuters.

Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) сообщила о 170 новых случаях коронавирусной инфекции — это почти в три раза меньше, чем днем ранее.

Однако, согласно уточнению NHS, 16 мая произошел сбой системы оповещения о больных COVID-19.

«Последствия этой ситуации могут быть отражены в количестве смертей, о которых сообщалось сегодня» , — сообщает NHS.

В настоящий момент в Великобритании подтверждены 243 303 случаев COVID-19 и 34 636 смертей от заболевания.

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